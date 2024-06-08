Водночас міністр оборон Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж не буде відправляти своїх інструкторів в Україну. Політолог Микола Давидюк пояснив 24 Каналу, чому позиція Франції постійно варіюється.
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Від чого залежить рішення
Днями у західних ЗМІ з'явився матеріал, у якому назвали формулу комунікації США з Україною – "ні, ні, ні, можливо, так".
Протягом останніх трьох місяців між Вашингтоном та Києвом такий діалог. Спочатку США кажуть три "ні", потім "можливо", а після дають добро. Наприклад, так було щодо HIMARS, F-16, можливісті бити по території Росії. Все це дає Україні можливість просуватися далі,
– зазначив Давидюк.
За такою формулою зараз йде Франція, тому що частина рішення залежить від США. До того французи намагаються збудувати коаліцію. На думку політолога, Париж грає у свою гру й намагається тримати Владіміра Путіна у невизначеності.
"Вони (французи – 24 Канал) кажуть, що не просто дадуть інструкторів, а ще й знайдуть коаліцію. Вони за нас борються. Я думаю, що дотиснемо, але треба розуміти, що це лише перший крок", – додав політолог.
Введення західних інструкторів в Україну
- Наприкінці лютого Макрон зробив резонансну заяву щодо введення військ НАТО в Україну. Втім, він наголосив на відсутності консенсусу щодо цього. Відтоді західні лідери активно обговорюють це питання, звісно, дехто категорично проти такого розвитку подій, але є й ті, хто вже думає, як реалізувати цю ініціативу.
- Президент України сказав, що сподівається на можливе повторення "нормандського сценарію", але в Україні. Нагадаємо, що під час Другої світової війни 6 червня 1944 року військові сили Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та інших союзників окупованої нацистами Франції висадились у Нормандії, аби повалити владу Третього Рейху.
- Також 6 червня Макрон заявив, що хоче, аби Франція підготувала бригаду для ЗСУ.