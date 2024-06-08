Водночас міністр оборон Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж не буде відправляти своїх інструкторів в Україну. Політолог Микола Давидюк пояснив 24 Каналу, чому позиція Франції постійно варіюється.

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Від чого залежить рішення

Днями у західних ЗМІ з'явився матеріал, у якому назвали формулу комунікації США з Україною – "ні, ні, ні, можливо, так".

Протягом останніх трьох місяців між Вашингтоном та Києвом такий діалог. Спочатку США кажуть три "ні", потім "можливо", а після дають добро. Наприклад, так було щодо HIMARS, F-16, можливісті бити по території Росії. Все це дає Україні можливість просуватися далі,

– зазначив Давидюк.

За такою формулою зараз йде Франція, тому що частина рішення залежить від США. До того французи намагаються збудувати коаліцію. На думку політолога, Париж грає у свою гру й намагається тримати Владіміра Путіна у невизначеності.

"Вони (французи – 24 Канал) кажуть, що не просто дадуть інструкторів, а ще й знайдуть коаліцію. Вони за нас борються. Я думаю, що дотиснемо, але треба розуміти, що це лише перший крок", – додав політолог.

Введення західних інструкторів в Україну