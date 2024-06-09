У суботу, 8 червня, Емануель Макрон прийняв Джо Байдена з офіційним візитом у Парижі, головну увагу вони зосередили на політичних питаннях. Про це повідомляє Reuters.
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Що сказали про Україну
На спільній пресконференції президенти Франції та Сполучених Штатів напередодні самітів G7 та НАТО, які відбудуться вже незабаром, висловили свою підтримку нашій державі у війні з Росією.
Це набагато більше, ніж Україна. Вся Європа буде під загрозою, але ми цього не допустимо... Сполучені Штати міцно стоять на боці України. Ми стоїмо на боці наших союзників. І ми на боці Франції,
– заявив Байден.
За його словами, російський диктатор Владімір Путін не зупиниться на досягнутому в Україні, а піде далі.
Водночас Макрон подякував Байдену та Сполученим Штатам за участь у допомозі нашій державі та відзначив спільність поглядів Вашингтона та Парижа на війну, в якій "на карту поставлено безпеку та стабільність" Європи.
Він також висловив сподівання, що учасники G7 під час зустрічі підтвердять зобов'язання надати Україні допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів.
Напередодні Макрон зустрівся з Володимиром Зеленським: головне
- Президент Франції заявив про бажання, аби його країна підготувала бригаду для ЗСУ. Мовиться про іноземних військових, які забезпечуватимуть навчання та спорядження українських солдатів. Про участь французьких військових у війні проти Росії наразі не мовиться.
- Також Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні літаків Mirage 2000 в рамках нової військової допомоги. За його словами, програму з навчання пілотів буде запущено вже 7 червня. На підготовку пілотів піде 5 – 6 місяців. Ймовірно, вони прибудуть до кінця 2024 року.
- Французький лідер під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у Саміті миру, який пройде у Швейцарії 15 – 16 червня. Окрім того, він приїде в Україну. Також Еммануель Макрон висловив сподівання, що участь буде якомога ширшою.