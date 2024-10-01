Байден может "продвинуть" заявку Украины о вступлении в НАТО до конца своего срока, – FT

Джо Байден может "продвинуть" заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока на посту президента США. Признаки этого появились во время поездки Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных западных чиновников. В то же время авторы материала не уточняют, как именно Байден может "продвинуть" заявку Украины за несколько месяцев в Белом доме.

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Байден готов к изменению статуса Украины в НАТО

После своего визита в США Зеленский заявил, что октябрь будет "временем принятия решений".

Западный чиновник, осведомлен о переговорах Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет свой пост в январе,

– говорится в материале FT.

Отмечается, что в своей последней поездке в Европу перед тем, как уйти с должности президента, Байден будет председательствовать на встрече Украины и ее союзников в Германии 12 октября.

Сейчас большинство членов НАТО считают, что вступление Украины в Альянс невозможно без полного, длительного прекращения огня и четкой линии на карте, которая бы определяла, на какую часть территории распространяется положение о взаимной обороне.

Некоторые политики также предлагают модель членства Западной Германии в Альянсе, которое длилось более трех десятилетий до падения Берлинской стены и воссоединения с восточными регионами.

Земля в обмен на членство в НАТО – это единственное решение, все это знают. Никто не скажет об этом вслух, но это единственная стратегия,

– объяснил неназванный высокопоставленный западный чиновник

К слову, 1 октября, в День защитников и защитницы, в Киев прибыл представитель НАТО в Украине Патрик Тернер. По его словам, НАТО в дальнейшем будет оказывать мощную поддержку Украине на пути к членству в Альянсе.