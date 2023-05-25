Место Марка Милли должен занять генерал Чарльз Браун. Об этом американский президент Джо Байден сказал во время выступления, пишет 24 Канал.

Смотрите также Стратегия на ближайшие недели: Остин после "Рамштайна" рассказал о F-16 для Украины

Марка Милли заменит Чарльз Браун

Байден поблагодарил Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.

"В должности главы ты провел наших военных из-за самой сложной обстановки в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства", – отметил Байден.

Лидер США добавил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли.

В то же время Байден выдвинул кандидатуру генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США. Браун станет новым главой генштаба США только в том случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.

Поэтому сегодня мне представилась честь представить моего кандидата на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего,

– заявил президент США.

Марк Милли занимает должность главы Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его полномочия истекают осенью 2023 года.

Что известно о Куинтоне