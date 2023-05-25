Место Марка Милли должен занять генерал Чарльз Браун. Об этом американский президент Джо Байден сказал во время выступления, пишет 24 Канал.
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Марка Милли заменит Чарльз Браун
Байден поблагодарил Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.
"В должности главы ты провел наших военных из-за самой сложной обстановки в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства", – отметил Байден.
Лидер США добавил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли.
В то же время Байден выдвинул кандидатуру генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего на должность главы Объединенного комитета начальников штабов США. Браун станет новым главой генштаба США только в том случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.
Поэтому сегодня мне представилась честь представить моего кандидата на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего,
– заявил президент США.
Марк Милли занимает должность главы Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его полномочия истекают осенью 2023 года.
Что известно о Куинтоне
- Как пишет BBC, генерал Браун является начальником штаба ВВС. Если его кандидатура будет утверждена, он станет единственным чернокожим офицером, занимавшим этот пост в истории США, кроме генерала Колина Пауэлла, служившего в 1989 – 1993 годах.
- Глава Комитета является главным военным советником президента.
- Поскольку министр обороны Ллойд Остин также является чернокожим, это будет первый случай в истории, когда двое афроамериканцев будут одновременно занимать самые высокие гражданские и военные должности в Пентагоне.
- В должности начальника штаба ВВС генерал Браун отвечает за подготовку и оснащение почти 700 000 военнослужащих как в США, так и за рубежом.
- До того как стать первым темнокожим в этой должности, когда его избрали в июне 2020 года, он был командующим Тихоокеанским ВВС Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных Сил США.
- Он начал свою военную службу в качестве командного пилота, налетев более 3 000 часов и 130 боевых часов.
- Белый дом заявил, что генерал Браун сыграл значительную роль в оказании военной помощи Украине и имел опыт в налаживании американо-китайских отношений.