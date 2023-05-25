Місце Марка Міллі має зайняти генерал Чарльз Браун. Про це американський президент Джо Байден сказав під час виступу, пише 24 Канал.
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Марка Міллі замінить Чарльз Браун
Байден подякував Міллі та його сім'ї за службу США протягом тривалого часу.
"На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку у сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства", – зазначив Байден.
Лідер США додав, що розраховує продовжити співпрацю з Міллі.
Водночас Байден висунув кандидатуру генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. Браун стане новим головою генштабу США лише у разі, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес.
Тому сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого,
– заявив президент США.
Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його повноваження закінчуються восени 2023 року.
Що відомо про Куінтона
- Як пише BBC, генерал Браун наразі є начальником штабу ВПС. Якщо його кандидатуру буде затверджено, він стане єдиним чорношкірим офіцером, який обіймав цю посаду в історії США, окрім генерала Коліна Пауелла, який служив у 1989 – 1993 роках.
- Голова Комітету є головним військовим радником президента.
- Оскільки міністр оборони Ллойд Остін також є чорношкірим, це буде перший випадок в історії, коли двоє афроамериканців одночасно обійматимуть найвищі цивільні та військові посади в Пентагоні.
- На посаді начальника штабу ВПС генерал Браун відповідає за підготовку і оснащення майже 700 000 військовослужбовців як у США, так і за кордоном.
- До того, як стати першим темношкірим на цій посаді, коли його обрали у червні 2020 року, він був командувачем Тихоокеанських ВПС Індо-Тихоокеанського командування Збройних Сил США.
- Він розпочав свою військову службу як командний пілот, налітавши понад 3 000 годин і 130 бойових годин.
- Білий дім заявив, що генерал Браун відіграв значну роль у наданні військової допомоги Україні і мав досвід у налагодженні американо-китайських відносин.