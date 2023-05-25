Місце Марка Міллі має зайняти генерал Чарльз Браун. Про це американський президент Джо Байден сказав під час виступу, пише 24 Канал.

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Марка Міллі замінить Чарльз Браун

Байден подякував Міллі та його сім'ї за службу США протягом тривалого часу.

"На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку у сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства", – зазначив Байден.

Лідер США додав, що розраховує продовжити співпрацю з Міллі.

Водночас Байден висунув кандидатуру генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. Браун стане новим головою генштабу США лише у разі, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес.

Тому сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого,

– заявив президент США.

Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його повноваження закінчуються восени 2023 року.

Що відомо про Куінтона