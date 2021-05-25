Байден назвал позорным инцидент с принудительной посадкой самолета в Беларуси – Голос Америки

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал позорным и возмутительным инцидент с принудительной посадкой самолета компании Raynair в Минске. Также он осудил арест журналиста Романа Протасевича.

"Это прямое нарушение международных норм. США решительно осуждают изменение курса самолета и арест Протасевича", – заявил Байден. Президент назвал инцидент с Протасевичем позорным нападением на политическое инакомыслие и свободу прессы.

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Белый дом приветствовал новость о том, что в ответ Европейский Союз призвал к целевым экономическим санкциям и другим мерам против Беларуси.

26-летний блогер Протасевич сейчас находится в минском следственном изоляторе. В течение антиправительственных демонстраций в Беларуси 2020 года парень администрировал телеграм-канал NEXTA, который стал одним из основных протестных медиаплатформ.

Встреча Байдена и Путина

Белый дом во вторник, 25 мая, объявил, что президент Байден встретится с президентом Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Международные обозреватели, комментируя сообщение о саммите, отметили, что заявление о его проведении накладывается на задержание белорусского оппозиционера Протасевича.

В совместной статье бывшие американские чиновники Дэвид Креймер и Эрик Эдельман заявили, что после задержания режимом Лукашенко белорусского оппозиционера Байден должен настаивать, чтобы Путин отказался от поддержки самопровозглашенного президента и сделал это предпосылкой саммита.

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Политический аналитик Билл Кристо сказал, что в дополнение к требованиям освободить Протасевича и дополнительного давления на Лукашенко, было бы уместно администрации Байдена отменить саммит с Путиным и отказаться от немудрого снятия санкций с "Северного потока-2".

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 25 мая 2021 года: смотрите видео