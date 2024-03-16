Байден назвал Путина бандитом и заявил, что "полон решимости" в дальнейшем помогать Украине

Джо Байден продолжает обращаться к Конгрессу с призывом одобрить помощь для Украины. На этот раз он подчеркнул, что "полон решимости" в дальнейшем делать собственный вклад в поддержку нашего государства.

Американский президент 15 марта подчеркнул, что Конгресс США должен немедленно одобрить двухпартийный законопроект. Речь идет о документе о национальной безопасности. Он предусматривает предоставление Украине финансовой помощи.

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Назвал Путина бандитом

Джо Байден с этими словами выступил во время мероприятия в Капитолии, посвященном встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Во время него присутствовал также спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.

Президент США во время своего выступления отметил, что "где бы ни происходило стремление к свободе, где бы ни было призыва к прогрессу, люди во всем мире всегда могут рассчитывать на то, что Ирландия и Соединенные Штаты будут на их стороне".

Обратим внимание, что само мероприятие получило название "Обед друзей Ирландии". И его Джо Байден использовал, чтобы в очередной раз сделать заявление о том, что необходимо поддержать Украину.

Американский лидер подчеркнул, что "полон решимости" в дальнейшем делать собственный вклад в помощь нашему государству. Всех присутствующих он призвал "противостоять Владимиру Путину".

Я убежден, что подавляющее большинство... членов Конгресса готово выполнить свою роль, и я продолжаю призывать каждого члена в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он – бандит!

– подчеркнул Байден.

Также американский лидер обратился к конгрессменам и призвал их "немедленно прислать" ему принятый законопроект о национальной безопасности. Он предусматривает выделение дополнительных средств как для Украины, так и для Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь для Газы.

Майк Джонсон во время мероприятия также выступил с речью. Правда, в ней он говорил только о "мире в мире". Об Украине не было ни одного упоминания.

Сейчас во многих смыслах на наших сердцах тяжело... потому, что стабильность находится под угрозой в Европе и на Ближнем Востоке, а наши союзники и друзья, такие как Израиль и Тайвань, продолжают бороться за свое право на существование. И я знаю, что все в этом зале преданы одному и тому же, мы знаем, что все мы должны отстаивать национальный суверенитет и работать ради мира,

– заявил Джонсон.

Обратим внимание, что накануне Дональд Трамп назвал Джо Байдена "идиотом". Он также обвинил нынешнего лидера США в том, что он не способен обеспечить мир.