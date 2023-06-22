Какова цель заявлений Байдена относительно Си: политолог объяснил действия президента США

Резкое заявление президента США Джо Байдена, в котором он приравнял лидера Китая Си Цзиньпина к диктатору, вызвало настоящий резонанс. Ведь несколько дней назад состоялся официальный визит Госсекретаря США в Пекин.

Это 24 Каналу прокомментировал политолог Андрей Вигиринский. Он считает, что одно заявление не способно перечеркнуть ценность отношений между США и Китаем.

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Лидеры этих двух стран прагматические и опытные дипломаты, чтобы понять, что характеристика друг друга имеет меньший вес, чем значения и интересы их стран.

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США и Китай не будут рисковать отношениями

Стороны готовятся к двусторонней встрече, которая может состояться на площадке АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – 24 Канал) примерно в ноябре этого года.

До этого будут проходить отраслевые встречи на уровне министерств экономики и торговли. Ведь ключевая конкуренция Вашингтона и Пекина заключается в экспортно-импортных операциях и разработках.

По состоянию на 2022 год уровень торговых отношений между США и Китаем исторически высок и оценивается в 700 миллиардов долларов.

Заявления, что кто-то тоталитарный лидер или диктатор точно не перечеркнет ценность 700 миллиардов долларов для американского народа и народа КНР. Они будут продолжать находить взаимопонимание,

– отметил политолог.

По его мнению, Китай не выразился радикально в своем комментарии относительно заявления Байдена. Пекин назвал это просто безответственными характеристиками. Однако нет никаких кардинальных шагов, связанных с тем, что китайцы хотят прекратить сотрудничество или сильно обиделись.

"Оценка лидера Китая со стороны Байдена не является определяющей для того, как позиционирует себя Си и как его оценивают внутри страны. Это Украина воспринимает характеристику Америки как эталон", – подытожил Вигиринский.

Резкое заявление Байдена о лидере Китая