Це 24 Каналу прокоментував політолог Андрій Вігірінський. Він вважає, що одна заява не здатна перекреслити цінність відносин між США та Китаєм.

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Лідери цих двох країн прагматичні й досвідчені дипломати для того, аби зрозуміти, що характеристика одне одного має меншу вагу, ніж значення й інтереси їхніх країн.

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США та Китай не ризикуватимуть відносинами

Сторони готуються до двосторонньої зустрічі, яка може відбутися на майданчику АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії – 24 Канал) приблизно у листопаді цього року.

До цього будуть відбуватися галузеві зустрічі на рівні міністерств економіки й торгівлі. Адже ключова конкуренція Вашингтона й Пекіна полягає в експортно-імпортних операціях і технологіях.

Станом на 2022 рік рівень торговельних відносин між США та Китаєм історично високий і оцінюється у 700 мільярдів доларів.

Заяви, що хтось є тоталітарним лідером чи диктатором точно не перекреслять цінність 700 мільярдів доларів для американського народу й народу КНР. Вони будуть продовжувати знаходити порозуміння,

– зазначив політолог.

На його думку, Китай не висловився радикально у своєму коментарі щодо заяви Байдена. Пекін назвав це просто безвідповідальними характеристиками. Однак немає жодних кардинальних кроків пов'язаних з тим, що китайці хочуть припинити співпрацю чи сильно образилися.

"Оцінка лідера Китаю з боку Байдена не є визначальною для того, як позиціонує себе Сі і як його оцінюють всередині країни. Це Україна сприймає характеристику Америки як еталон", – підсумував Вігірінський.

Різка заява Байдена про лідера Китаю