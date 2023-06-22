Це 24 Каналу прокоментував колишній посол України в США Валерій Чалий. На його думку, слова Байдена не вплинуть на домовленості Вашингтона й Пекіна, але подальші кроки буде робити важче.

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Емоційна реакція Китаю

Як зазначив Чалий, дипломатичний візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю відбувся краще, ніж очікували. Це підкреслив навіть Байден.

Мене здивувало те, що відразу публічно прозвучали такі речі. Можливо, це правдиво та чесно, але чи дасть це позитивний результат. Я думаю навпаки,

– прокоментував заяву Байдена колишній посол України в США.

Китай готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами. Китайці в цьому зацікавлені й вони залежать від Америки. Однак у Пекіні точно не хочуть, щоб багато речей публічно озвучувались і їм давались публічні оцінки.

"Нічого особливого Байден не сказав, але час, відразу після візиту Блінкена, викликав таку емоційну реакцію китайців", – сказав Чалий.

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Дипломатичний відкат

Колишній посол України в США розповів, що є декілька різних способів зробити так званий "дипломатичний відкат". Зокрема, МЗС чи Держдепартаменту США можуть зробити відповідну заяву. Або ж можуть бути додаткові питання від журналістів президенту США.

"Швидкість, з якою відповіли китайці дуже насторожує, як правило вона, так не робить", – додав Чалий.

Візит Держсекретаря США до Китаю: коротко