Байден не будет говорить с Путиным, пока не будет деэскалации в Украине

Условием для будущих переговоров между президентами США и РФ – это существенная деэскалация. До этого переговоров Джо Байдена с Владимиром Путиным не будет.

Об этом заявила директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд. По ее словам, переговоры между президентами сейчас невозможны.

Читайте также США ввели дополнительные санкции в отношении российских технологических компаний

Мы четко дали понять, что любое дипломатическое взаимодействие на таком уровне нуждается в существенном проявлении серьезной деэскалации со стороны России, пока мы этого не видели,

– заявила Бедингфилд.

Ранее в Белом доме уже говорили, что о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина возможно будет только после деэскалации в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом.

Путин мог дать Шойгу дедлайн по поводу войны против Украины: смотрите видео