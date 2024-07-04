Байден заверил, что будет баллотироваться на президентских выборах

Джо Байден заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру с президентской гонки. Кроме того, он также прошел медицинское обследование.

Как пишут в СМИ, об этом Байден сообщил сотрудникам своей избирательной кампании во время телефонного разговора. Президент США также планирует встретиться с губернаторами-демократами после своего неудачного выступления на дебатах.

Важно Вариантов немного, а времени еще меньше: кто может заменить Байдена в битве с Трампом в США

Байден заверил, что не снимается с выборов

Байден успокоил предвыборный штаб во время телефонного разговора. Так, он заверил, что не собирается сниматься с предвыборной гонки.

Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько это возможно, и настолько просто и прямолинейно, насколько это возможно: Я баллотируюсь. Я кандидат от Демократической партии. Никто меня не выталкивает. Я не уйду,

– заявил Байден.

Кроме того, он заверил, что не имеет проблем со здоровьем, о которых волновались работники его предвыборной кампании.

Также Байден заявил, что планирует встретиться с губернаторами-демократами, чтобы также их заверить, что не собирается снимать свою кандидатуру с президентских выборов. Ожидается, что на встрече также обсудят неудачное выступление на дебатах и возможности, как улучшить ситуацию.