Як пишуть у ЗМІ, про це Байден повідомив співробітникам своєї виборчої кампанії під час телефонної розмови. Президент США також планує зустрітися з губернаторами-демократами після свого невдалого виступу на дебатах.

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Байден запевнив, що не знімається з виборів

Байден заспокоїв передвиборчий штаб під час телефонної розмови. Так, він запевнив, що не збирається зніматися з передвиборчої гонки.

Дозвольте мені сказати це настільки чітко, наскільки це можливо, і настільки просто і прямолінійно, наскільки це можливо: Я балотуюся. Я кандидат від Демократичної партії. Ніхто мене не виштовхує. Я не піду,

– заявив Байден.

Окрім того, він запевнив, що не має проблем зі здоров'ям, про які хвилювалися робітники його передвиборчої кампанії.

Також Байден заявив, що планує зустрітися з губернаторами-демократами, щоб також їх запевнити, що не збирається знімати свою кандидатуру президентських виборів. Очікується, що на зустрічі також обговорять невдалий виступ на дебатах та можливості, як покращити ситуацію.