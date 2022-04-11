Байден не планирует ехать в Киев, как это сделал Джонсон

Джо Байден не собирается посещать Киев. Ведь раньше так сделал премьер Британии Борис Джонсон.

Соответствующее заявление сделала спикер Белого дома Джен Псаки. Это произошло во время брифинга 11 апреля.

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Президент США пока не поедет в Киев

Сейчас у нас нет планов подготовки поездки президента США в Украину,

– заявила Псаки.

Представительница пояснила, что для украинского руководства более важно, чтобы Штаты поставляли оружие и предоставлять системы обороны.

Поэтому страна сосредоточила усилия и внимание на этом.

Кстати, в конце марта Джо Байден посетил Польшу, где встретился с украинскими беженцами, выступил с речью.

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