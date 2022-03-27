Байден не собирается менять режим в России, – Белый дом

Президент США Джо Байден посетил Польшу. В своей речи он сказал, что "Путин не должен оставаться у власти".

А также назвал Путина "мясником". Но, как впоследствии объяснили в Белом доме, этими словами Байден хотел подготовить мировые демократии к длительному конфликту в Украине, а не поддержать изменение режима в России.

К теме Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена, – командование Воздушных сил

Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти,

– сказал Байден.

Речь шла о том, что нельзя разрешить Путину осуществлять власть над своими соседями или регионом. А не о смене власти в России, убеждает представитель Белого дома.

Новая борьба за свободу

В своей речи в Польше президент США говорил о железном занавесе, за которым Польша жила 4 десятилетия. Этим Байден хотел напомнить, почему следует немедленно противостоять автократической России как угрозе глобальной безопасности и свободе.

Он назвал борьбу с Путиным новым сражением за свободу. Но сказал, что стремление Путина к абсолютной власти было стратегическим провалом для России и прямым вызовом европейскому миру.

Запад сейчас сильнее и объединеннее, чем когда-либо. Это сражение не выиграть через несколько дней или месяцев. Нам нужно закалиться для долгого предшествующего сражения,

– сказал Байден.

Напомним, что в то время как Байден был в Польше, Россия запустила 6 ракет по Львову, который всего в 60 километрах от границы с Польшей. Украинские чиновники и военные в большинстве своем назвали эти ракетные обстрелы российским посланием для Байдена.

Речь Джо Байдена в Варшаве: смотрите видео