Байден не уверен в правдивости заявлений палестинцев о количестве погибших в Газе

Президент США Джо Байден не уверен в правдивости сообщений палестинцев о количестве погибших в Газе. По их данным, более 6 500 человек были убиты и 17 400 получили ранения.

Американский лидер не уверен в количестве, которое называют палестинцы. По словам Байдена, израильтяне должны быть осторожны и уверены, что они преследуют только людей, которые пропагандируют эту войну против Израиля.

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Байден не уверен в количестве жертв в Газе

Байден заявил, что он не уверен в правдивости сообщений подконтрольного ХАМАСу министерства здравоохранения Газы о количестве погибших с начала войны.

По данным палестинцев, более 6500 человек были убиты и 17400 получили ранения.

Мне эти цифры говорят, что у меня нет никакого представления о том, что палестинцы говорят правду о количестве погибших людей. Я уверен, что погибли невинные люди, и это цена ведения войны,

– заявил Байден.

Байден попросил у Конгресса 106 миллиардов для Украины и Израиля

Напомним, что президент США попросил у Конгресса рекордную сумму для помощи Израилю и Украине. Речь идет о 106 миллиардах долларов. Более 60 из них планируют выделить в помощь Украине.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он благодарен Конгрессу – обеим партиям, а также – всему американскому народу. США активно поддерживают Украину с самого начала полномасштабного вторжения России.