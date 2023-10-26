Американський лідер не впевнений у кількості, яку називають палестинці. За словами Байдена, ізраїльтяни мають бути обережними та впевненими, що вони переслідують лише людей, які пропагують цю війну проти Ізраїлю.

Важливо У Білому домі спростували заяву, що Байден закликав Ізраїль відкласти операцію у Газі

Байден не впевнений у кількості жертв у Газі

Байден заявив, що він не впевнений у правдивості повідомлень підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров’я Гази щодо кількості загиблих з початку війни.

За даними палестинців, понад 6 500 осіб були вбиті й 17 400 отримали поранення.

Мені ці цифри кажуть, що я не маю жодного уявлення про те, що палестинці говорять правду щодо кількості загиблих людей. Я впевнений, що загинули невинні люди, і це ціна ведення війни,

– заявив Байден.

Байден запросив у Конгресу 106 мільярдів для України та Ізраїлю

Нагадаємо, що президент США запросив у Конгресу рекордну суму для допомоги Ізраїлю та Україні. Мовиться про 106 мільярдів доларів. Понад 60 з них планують виділити на допомогу Україні.

Натомість український президент Володимир Зеленський заявив, що він вдячний Конгресу – обом партіям, а також – усьому американському народу. США активно підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.