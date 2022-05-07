Байден недоволен из-за утечки разведывательной информации об обмене данными с Украиной, – NBC

Джо Байден назвал контрпродуктивными недавние сообщения в СМИ об обмене разведданными между американскими и украинскими спецслужбами.

Президент США отметил, что такое раскрытие информации "отвлекает от нашей цели". Об этом он сообщил во время разговора с директором ЦРУ, главой национальной разведки и министром обороны.

Читайте также Запад сомневается в готовности России применить ядерное оружие в Украине, – Financial Times

Джо Байден приказал Уильяму Бернсу, Аврил Хейнс и Ллойду Остину остановить утечку информации. Канал NBC указывает, что ни Пентагон, ни Совет национальной безопасности не ответили на запросы о комментарии.

Более того, в Белом доме обеспокоены тем, что публичные разоблачения могут привести к эскалации, спровоцировав Путина, и снизить эффективность обмена разведданными Соединенных Штатов с Украиной.

Что этому предшествовало

Ранее The New York Times со ссылкой на американских чиновников писало, что США предоставили Украине разведданные, которые поразили российский крейсер "Москва".

Кроме того, газета указывала, что Соединенные Штаты предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, которые позволили украинцам атаковать и убить многих российских генералов.

Больше разведданных от США

Представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что разведка США не передает Украине данные о местонахождении высокопоставленных российских военачальников.

Bloomberg 28 апреля подчеркнула, что США сняли некоторые ограничения по обмену разведывательными данными с Украиной. Наше государство будет получать от Вашингтона больше разведанной информации.

О снятии ограничений на распространение данных Центрального разведуправления просили главный республиканец в комитете по разведке Палаты представителей Майк Тернер и сенатор Марко Рубио.

Цель расширения обмена поможет Украине защитить и потенциально вернуть территорию на Востоке и Юге,

– информируют в СМИ.

К слову, перед войной США активно сообщали украинским властям о возможном вторжении. Пентагон делился с Киевом информацией о численности российских войск у границ, их планах и возможных сценариях эскалации. Это помогло ВСУ своевременно подготовиться к враждебному наступлению.

В близком окружении Путина хотят его смерти: смотрите видео