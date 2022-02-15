Байден объяснил, почему посольство США перевели во Львов
Недавно посольство США перевели из Киева во Львов. Президент Америки объяснил, почему это пришлось сделать.
Джозеф Байден вечером 15 февраля записал специальное обращение по Украине. В нем он в частности рассказал о том, считает ли дальнейшую эскалацию на востоке вероятной.
Главное Байден выступает со срочным обращением по Украине: главные тезисы
"Вторжение все еще имеет место быть"
Президент США твердо заявил, что его государство считает, что наступление России таки может произойти. Именно поэтому он как глава государства предложил своим гражданам покинуть Украину. По этой же причине посольство переместили ближе к польской границе.
Перенос посольства из Киева во Львов лишь временный,
– отметил Байден.
Сейчас получить все необходимые консульские услуги можно только во Львове.
Джо Байден выступает с обращением из-за ситуации в Украине: смотрите видео
Перенос посольства США из Киева во Львов: главное
- 11 февраля президент Джо Байден призвал граждан США срочно выезжать из Украины. К тому же отметил, что Америка думает об эвакуации своих дипломатов.
- Впоследствии Госдеп официально сообщил, что решил сократить количество своих дипломатов в нашей стране.
- 13 февраля США отозвали из мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе своих граждан. Они продолжают работать лишь в 10 городах Украины.
- На следующий день стало известно, что дипломаты США переезжают из столицы во Львов. Впрочем, пока они не обращались к местным властям с просьбой выделить помещение для своей работы.