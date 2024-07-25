Байден впервые объяснил свое решение сняться с выборов

Действующий президент США Джо Байден в обращении к нации, посвященном его решению не претендовать на второй срок, объяснил причины своего решения.

Отметим, что Байден вышел с речью вечером 24 июля в Овальном кабинете Белого дома. В ней глава Соединенных Штатов сказал, что решил поступиться личными амбициями ради единства в своей политсиле.

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Обращение Байдена к народу

Джо Байден обратился к народу с 11-минутной речью. Она стала его первым обращением с тех пор, как политику пришлось изолироваться после того, как у него обнаружили коронавирус и после его объявления о снятии кандидатуры.

По его словам, последние недели он понял, что должен объединить свою партию. Он отметил, что думает, что его президентский опыт, лидерская роль в мире, его видение будущего Америки – все это стоило второго срока.

Но ничто не должно стоять на пути, когда речь идет о спасении нашей демократии. И личные амбиции тоже. Поэтому я решил, что лучшее решение – передать факел новому поколению. Это лучший путь, чтобы объединить страну,

– заявил Джо Байден.

Он подчеркнул, что быть президентом США было честью всей его жизни. "Но для защиты демократии, которая сейчас на кону, и которая важнее любых титулов... Замечательная вещь в Америке – то, что здесь не правят короли и диктаторы. Здесь решает народ. История в ваших руках, идея Америки – в ваших руках", – подчеркнул он.

Кроме этого, Байден также выразил поддержку кандидатуре вице-премьера Камалы Харрис.

"Она опытная. Она настойчива. Она способна. Она была для меня замечательным партнером и замечательным лидером нашей страны... Выбор за вами, американским народом", – отметил Байден.

Заметим, что президенты США традиционно выходят с речами из Овального кабинета в кризисных ситуациях или для очень важных объявлений. Собственно, для Байдена это 4 такое обращение за его каденцию.