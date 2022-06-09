Байден обсудил с Дудой поддержку Украины

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с польским лидером Анджеем Дудой. Главной темой разговора стала поддержка Украины в войне с Россией.

Телефонный разговор лидеров США и Польши состоялся 8 июня. Президенты также говорили о двустороннем сотрудничестве.

Заметьте Дуда начинает тур по странам ЕС, чтобы убедить сделать Украину кандидатом

О чем еще говорили президенты

Джо Байден и Анджей Дуда говорили о постоянной поддержке Украины и украинцев в полномасштабной войне, которая длится уже 106-й день.

Также президенты говорили и о безопасности. В частности, восточного фланга НАТО – то есть собственно Польши. Джо Байден подчеркнул, что США привержены безопасности Польши и других стран-членов Альянса в Восточной Европе.

Также американский президент пожелал успешного проведения саммита Бухарестской девятки.

Дуда отправился в тур в поддержку евроинтеграции Украины

Бухарестская девятка – организация восточноевропейских стран-членов НАТО, целью которой является углубление военного сотрудничества между государствами и обсуждение ключевых моментов политики безопасности. Ее основали в 2015 году после начала российской агрессии против Украины. Членами инициативы являются Румыния, Болгария, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Инициатор создания – Польша и Румыния.

Президент Польши Анджей Дуда начал тур по странам Юга Европы, где проведет встречи с иностранными лидерами и будет убеждать их предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Анджей Дуда должен быть вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой, однако она, к сожалению, получила положительный тест на коронавирус, поэтому президент Польши уехал сам.

Первой страной, которую посетит Дуда, будет Португалия. Там он проведет встречу с премьером Антониу Коштой. После этого польский президент поедет в Италию, где будет склонять к положительному для Украины решению президента Серджо Матарелло.

Конечным пунктом турне Дуды станет Румыния, где он примет участие в саммите "Бухарестской девятки". Кроме членства Украины в ЕС, Дуда хочет обсудить вопрос экспорта украинского зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за его поддержку украинской евроинтеграции. Зузане Чапутовой глава государства пожелал как можно быстрее выздороветь.

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