Байден обсудит ситуацию в Украине с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 29 марта проведет телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Они обсудят последние события российско-украинской войны.

Байден поговорит с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцом. Также он будет разговаривать с премьер-министром Марио Драги и премьер-министром Борисом Джонсоном.

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Байден о Путине

Американский президент Джо Байден посетил с официальным визитом в Польшу. В своей речи 26 марта он заявил, что Владимир Путин не может возглавлять Россию. После этого страны Запада стали извиняться за слова Байдена. Публицист Андрей Пионтковский считает, что таким образом они делают подарок Путину.

Началась какая-то вакханалия с извинениями. Байден эмоционально закончил текст, потому что был поражен после встречи с украинскими беженцами. Он сказал, что Путин не может оставаться у власти, за что Запад начал извиняться,

– отметил Пионтковский.

Он добавил, что гордая позиция Байдена скрывается за телами дерущихся украинских солдат, чтобы защитить мир.

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