Байден обжаловал заявление Зеленского о происхождении упавшей в Польше ракеты

Накануне Владимир Зеленский подчеркнул, что не сомневается, что на территории Польши упала не украинская ракета. На это заявление уже отреагировал президент США.

Байден оспорил утверждение президента Зеленского о происхождении ракеты. Соответствующее заявление лидер США сделал перед журналистами по возвращении в Белый дом из Азии.

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Это не доказательство,

– коротко сказал Байден.

"Это была не наша ракета", – президент Украины

Отметим, накануне на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал, что вечером 15 ноября заслушал доклад командующего Воздушными силами ВСУ.

Глава государства подчеркнул, что не сомневается в том, что это была не наша ракета или наш ракетный удар.

У меня нет смысла им не доверять, я с ними войну прошел,

– подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский сообщил, что ночью провел разговоры с мировыми лидерами. Президент Украины подчеркнул, что многие детали, о которых говорилось, – непубличные.

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17 ноября в Польше сообщили о первых результатах расследования. Глава президентского Бюро международной политики Якуб Кумох отметил, что польская сторона владеет фото с границы, где видна "последовательность определенных событий". Также он подчеркнул, что " никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно обстреливала польскую территорию".

в том, что она намеренно обстреливала польскую территорию". В настоящее время работают американо-польская группа. Заметим, что Украина попросила предоставить доступ к месту взрыва. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что наше государство готово предоставить доказательства российского следа.

Если обе стороны – Польша и США согласятся, Украине могут предоставить доступ в ближайшее время.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что, вероятно, в Польше рухнула ракета украинского ПВО. Однако конечная ответственность за это лежит на России, которая продолжает войну против нашего государства.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Россия могла запланировать инцидент с ракетами, чтобы поссорить Польшу с Украиной.

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