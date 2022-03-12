Байден одобрил предоставление Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов

12 марта 2022 , 17:50
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Источник:

Белый дом

Джо Байден одобрил меморандум об оказании военной помощи Украине. Речь идет о сумме до 200 миллионов долларов.

Соответствующий меморандум глава США Джо Байден подписал 12 марта.

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В тексте меморандума говорится о передаче Украине до 200 миллионов долларов на:

  • оборонные изделия и услуги Министерства обороны,
  • а также на военное образование и подготовку украинских бойцов.

Американский президент 11 марта объявил о новых санкциях, которые США накладывают на Россию. Он также заявил, что глава Кремля никогда не победит в войне с Украиной.

Поддержка США

На днях Сенат Конгресса США одобрил выделение для Украины 13,6 миллиарда долларов срочной помощи. Ранее это решение поддержала Палата представителей США. Помощь решили выделить, чтобы:

  • поддержать Вооруженные силы Украины,
  • оказать гуманитарную помощь украинцам, в частности беженцам.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что выделение более 13 миллиардов долларов станет частью гораздо более масштабной помощи Украине со стороны США и их союзников.

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Автор: Альона Захарова