Издание пишет, что чрезвычайно секретный ядерный стратегический план для США Байден одобрил еще в марте 2024 года. Он впервые переориентирует американскую стратегию сдерживания на быстрое расширение Китаем своего ядерного арсенала.

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Что известно о секретной ядерной стратегии США

Это изменение произошло, поскольку Пентагон считает, что в течение следующего десятилетия запасы Китая будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами Соединенных Штатов и России,

– написало издание.

Журналисты отмечают, что Белый дом никогда не сообщал, что Джо Байден одобрил пересмотренную стратегию под названием "Руководство по занятости в ядерной отрасли", которая также имеет целью подготовить США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

"Документ является настолько секретным, что не существует электронных копий, только небольшое количество печатных копий, розданных нескольким чиновникам национальной безопасности и командующим Пентагона", – пишет издание.

Оно также убеждает, что в последних речах двум высокопоставленным чиновникам администрации позволили намекнуть на изменения в тщательно сдержанных отдельных предложениях.

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Ядерный стратег Массачусетского технологического института, работавший в Пентагоне, Випин Наранг заявил, что Байден "недавно издал обновленные указания по применению ядерного оружия, учитывая значительный рост размера и разнообразия китайского ядерного арсенала".

Старший директор Совета национальной безопасности по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения Пранай Вадди в июне заявил, что новая стратегия подчеркивает "необходимость одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи".

Кстати, в Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в обзоре 2024 года объяснял, что:

Китай ускорил модернизацию и расширение своего ядерного арсенала, нарастив свои ядерные силы с 410 боеголовок в 2023 году до 500 в 2024;

к началу 2024 года Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше, чем годом ранее.

В то же время в документе написали, что до конца десятилетия Китай может получить "примерно столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько есть у России и США".