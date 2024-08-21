Видання пише, що надзвичайно секретний ядерний стратегічний план для США Байден схвалив ще у березні 2024 року. Він вперше переорієнтовує американську стратегію стримування на швидке розширення Китаєм свого ядерного арсеналу.

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Що відомо про секретну ядерну стратегію США

Ця зміна сталася, оскільки Пентагон вважає, що протягом наступного десятиліття запаси Китаю будуть конкурувати за розміром і різноманітністю з запасами Сполучених Штатів і Росії,

– написало видання.

Журналісти зазначають, що Білий дім ніколи не повідомляв, що Джо Байден схвалив переглянуту стратегію під назвою "Керівництво щодо зайнятості в ядерній галузі", яка також має на меті підготувати США до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.

"Документ є настільки секретним, що не існує електронних копій, лише невелика кількість друкованих копій, розданих декільком чиновникам національної безпеки та командувачам Пентагону", – пише видання.

Воно також переконує, що в останніх промовах двом високопосадовцям адміністрації дозволили натякнути на зміни у ретельно стриманих окремих реченнях.

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Ядерний стратег Массачусетського технологічного інституту, який працював у Пентагоні, Віпін Наранг заявив, що Байден "нещодавно видав оновлені вказівки щодо застосування ядерної зброї, враховуючи значне зростання розміру та різноманітності китайського ядерного арсеналу".

Старший директор Ради національної безпеки з питань контролю над озброєннями та нерозповсюдження Пранай Вадді у червні заявив, що нова стратегія підкреслює "необхідність одночасного стримування Росії, КНР і Північної Кореї".

До речі, у Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) в огляді 2024 року пояснював, що:

Китай прискорив модернізацію та розширення свого ядерного арсеналу, наростивши свої ядерні сили з 410 боєголовок у 2023 році до 500 у 2024;

до початку 2024 року Росія розгорнула приблизно на 36 боєголовок більше, ніж роком раніше.

Водночас в документі написали, що до кінця десятиліття Китай може отримати "приблизно стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет, скільки є у Росії та США".