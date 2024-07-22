Сеть взорвало видео, где сериал "Симпсоны" якобы предсказал события вокруг Камалы Харрис.
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Интернет-мемы о выходе Байдена с выборов президента США
Поскольку Джо Байден долго заявлял, что не будет выходить из гонки, сеть установила целую хронологию его речей.
Эволюция взглядов Байдена / Пост телеграм-канала "Мемаграм"
Напомним, последнее заявление лидера США касалось того, что он не собирается уходить с должности. Об этом он написал вечером 22 июля.
Другие пользователи предположили, что будет делать Байден после своего отказа баллотироваться.
Байден будет отдыхать от работы / Пост из аккаунта @tazasho21 в соцсети Х
Некоторые шутили, что Байден не сможет вспомнить, о чем говорил, и будет искренне удивлен сообщениями в СМИ.
В сети смеются над Байденом / Пост из аккаунта @zmenkaUA в соцсети Х
Пользовательница Ирина Немецких иронично заметила: не может грустить, потому что лично у нее есть хороший повод для радости.
Политика политикой, но есть более насущные дела. То есть еда / Пост из аккаунта @miss_cat31 в соцсети Х
Ванга, карпатские мольфары и потомственная провидица Екатерина еще давно знали о решении Байдена
Многие пользователи высмеяли желание людей прислушиваться к астрологам, мистикам и другим "гуру", которые якобы могут предсказать будущее.
Режим харрисоведов активирован / Пост из телеграм-канала "Гони мемасы"
Звезды что-то знают / Пост из аккаунта @horobchyksofia в соцсети Х
В сети смеются над околополитическими пророчествами / Пост из аккаунта @permacrisiss в соцсети Х
Кто будет баллотироваться вместо Байдена: версия соцсетей
Одна из пользовательниц решила поиронизировать над диванными политиками, которые до недавнего времени не интересовались фигурой Харрис, но теперь являются экспертами. Для этого она использовала фото певицы Камалии и обыграла созвучность имен.
Камалия – наш ответ Дональду! / Пост из аккаунта @iamulyshhh в соцсети Х
О еще одних диванных экспертах напомнил телеграм-канал "Мемаграм". Там использовали известное фото детей, которые "обсуждают" политику.
Сразу три эксперта-международника готовы объяснить нам ситуацию / Пост из телеграм-канала "Мемаграм"
Байден ищет преемника / Пост из телеграм-канала "Мемаграм"
Биографию Камалы Харрис можно прочитать здесь.