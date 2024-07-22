Сеть взорвало видео, где сериал "Симпсоны" якобы предсказал события вокруг Камалы Харрис.

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Интернет-мемы о выходе Байдена с выборов президента США

Поскольку Джо Байден долго заявлял, что не будет выходить из гонки, сеть установила целую хронологию его речей.

Эволюция взглядов Байдена / Пост телеграм-канала "Мемаграм"

Напомним, последнее заявление лидера США касалось того, что он не собирается уходить с должности. Об этом он написал вечером 22 июля.

Другие пользователи предположили, что будет делать Байден после своего отказа баллотироваться.

Байден будет отдыхать от работы / Пост из аккаунта @tazasho21 в соцсети Х

Некоторые шутили, что Байден не сможет вспомнить, о чем говорил, и будет искренне удивлен сообщениями в СМИ.

В сети смеются над Байденом / Пост из аккаунта @zmenkaUA в соцсети Х

Пользовательница Ирина Немецких иронично заметила: не может грустить, потому что лично у нее есть хороший повод для радости.

Политика политикой, но есть более насущные дела. То есть еда / Пост из аккаунта @miss_cat31 в соцсети Х

Ванга, карпатские мольфары и потомственная провидица Екатерина еще давно знали о решении Байдена

Многие пользователи высмеяли желание людей прислушиваться к астрологам, мистикам и другим "гуру", которые якобы могут предсказать будущее.

Режим харрисоведов активирован / Пост из телеграм-канала "Гони мемасы"

Звезды что-то знают / Пост из аккаунта @horobchyksofia в соцсети Х

В сети смеются над околополитическими пророчествами / Пост из аккаунта @permacrisiss в соцсети Х

Кто будет баллотироваться вместо Байдена: версия соцсетей

Одна из пользовательниц решила поиронизировать над диванными политиками, которые до недавнего времени не интересовались фигурой Харрис, но теперь являются экспертами. Для этого она использовала фото певицы Камалии и обыграла созвучность имен.

Камалия – наш ответ Дональду! / Пост из аккаунта @iamulyshhh в соцсети Х

О еще одних диванных экспертах напомнил телеграм-канал "Мемаграм". Там использовали известное фото детей, которые "обсуждают" политику.

Сразу три эксперта-международника готовы объяснить нам ситуацию / Пост из телеграм-канала "Мемаграм"

Байден ищет преемника / Пост из телеграм-канала "Мемаграм"

Биографию Камалы Харрис можно прочитать здесь.