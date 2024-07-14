Стрельбу у Трампа сравнивали с инцидентом с президентом-беглецом Виктором Януковичем, а также с Ван Гогом. Как в сети реагировали на покушение на кандидата в президенты США от республиканцев – читайте в материале 24 Канала.

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Что писали в соцсетях о покушении на Трампа

Украинские паблики заметили, что похожий инцидент со стрельбой у Дональда Трампа уже видели в нашем государстве. Наши граждане сравнили стрельбу в экс-президента США с бросанием яйца в бывшего президента Украины Виктора Януковича, который сбежал в Россию.

Стрельбу у Трампа сравнили с бросанием яйца в Януковича / Пост из телеграм-канала "МЕМАГРАМ"

Некоторые пользователи также заметили детали этого покушения, в частности, что у Трампа после стрельбы пострадало ухо. В сети сравнили это с историей нидерландского художника Винсента Ван Гога, который вообще отрезал себе мочку уха.

Трампа сравнили с Ван Гогом / Пост из телеграм-канала "МЕМАГРАМ"

Также в сети сослались на слова Трампа о том, как он пытался вывернуться от пуль, которые запустили в него. Из этого удалось сделать замечательную иллюстрацию, сравнив его с героем фильма "Матрица" Нео, который имел умение уворачиваться от пуль.



Как Трамп, по его словам, изворачивался от пуль / Фото из социальных сетей

Некоторые пользователи даже нашли похожий момент в мультсериале "Симпсоны", указав, что создатели этого анимационного сериала снова угадали будущее. Однако некоторую деталь сатирики все же упустили.

Стрельбу у Трампа предсказали в "Симпсонах" / Пост из аккаунта @FilonenkoOles в соцсети Х

Также в сети, когда еще не было известно имя стрелка у Дональда Трампа, иронично предположили, кто именно мог совершить покушение на бывшего президента США и каким образом.

Кто мог совершить покушение на Дональда Трампа / Пост из аккаунта @GhostOfHimars в соцсети Х

Другой вариант того, кто мог стрелять в Трампа / Пост из аккаунта @dmitriypaut в соцсети Х

Стоит отметить, что покушение на кандидата от Республиканской партии США только пошло ему на пользу для выборов в президенты. Теперь пользователи сети предположили, как бы отреагировал Байден на эту информацию.

Как отреагировал бы Байден на взлет рейтинга в выборах Трампа / Пост из телеграм-канала "МЕМАГРАМ"

В целом в сети сделали еще много мемов о Трампе: поместили его на обложку альбома рэп-исполнителя 50 Cent и журнала Time, сравнили с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди и тому подобное.

Какие мемы еще создали о Трампе / Фото из социальных сетей

Обратите внимание! Подробнее о биографии экс-президента США Дональда Трампа, в которого 13 июля стреляли, – читайте в материале.