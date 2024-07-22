Мережу підірвало відео, де серіал "Сімпсони" нібито передбачив події довкола Камали Гарріс.

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Оскільки Джо Байден довго заявляв, що не буде виходити з гонки, мережа встановила цілу хронологію його промов.

Еволюція поглядів Байдена / Допис телеграм-каналу "Мемаграм"

Нагадаємо, остання заява лідера США стосувалася того, що він не збирається іти з посади. Про це він написав увечері 22 липня.

Інші користувачі припустили, що робитиме Байден після своєї відмови балотуватися.

Байден буде відпочивати від роботи / Пост з акаунта @tazasho21 у соцмережі Х

Дехто жартував, що Байден не зможе пригадати, про що говорив, і буде щиро здивований повідомленнями у ЗМІ.

У мережі кепкують з Байдена / Пост з акаунта @zmenkaUA у соцмережі Х

Користувачка Ірина Німецьких іронічно зауважила: не може сумувати, бо особисто в неї є хороший привід для радості.

Політика політикою, але є більш насущні справи. Тобто страви / Пост з акаунта @miss_cat31 у соцмережі Х

Багато користувачів висміяли бажання людей дослухатися до астрологів, містиків та інших "гуру", які нібито можуть передбачити майбутнє.

Режим гарісознавців активовано / Допис із телеграм-каналу "Гоні мемаси"

Зірки щось знають / Пост з акаунта @horobchyksofia у соцмережі Х

У мережі сміються над довколаполітичними пророцтвами / Пост з акаунта @permacrisiss у соцмережі Х

Одна з користувачок вирішила поіронізувати над диванними політиками, які донедавна не цікавилися постатю Гарріс, але тепер є експертами. Для цього вона використала фото співачки Камалії і обіграла співзвучність імен.

Камалія – наша відповідь Дональду! / Пост з акаунта @iamulyshhh у соцмережі Х

Про ще одних диванних експертів нагадав телеграм-канал "Мемаграм". Там використали відоме фото дітей, які "обговорюють" політику.

Одразу три експерти-міжнародники готові пояснити нам ситуацію / Допис із телеграм-каналу "Мемаграм"

Байден шукає наступника / Допис із телеграм-каналу "Мемаграм"

Біографію Камали Гарріс можна прочитати тут.