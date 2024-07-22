Мережу підірвало відео, де серіал "Сімпсони" нібито передбачив події довкола Камали Гарріс.

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Інтернет-меми про вихід Байдена з виборів президента США

Оскільки Джо Байден довго заявляв, що не буде виходити з гонки, мережа встановила цілу хронологію його промов.

Еволюція поглядів Байдена / Допис телеграм-каналу "Мемаграм"

Нагадаємо, остання заява лідера США стосувалася того, що він не збирається іти з посади. Про це він написав увечері 22 липня.

Інші користувачі припустили, що робитиме Байден після своєї відмови балотуватися.

Байден буде відпочивати від роботи / Пост з акаунта @tazasho21 у соцмережі Х

Дехто жартував, що Байден не зможе пригадати, про що говорив, і буде щиро здивований повідомленнями у ЗМІ.

У мережі кепкують з Байдена / Пост з акаунта @zmenkaUA у соцмережі Х

Користувачка Ірина Німецьких іронічно зауважила: не може сумувати, бо особисто в неї є хороший привід для радості.

Політика політикою, але є більш насущні справи. Тобто страви / Пост з акаунта @miss_cat31 у соцмережі Х

Ванга, карпатські мольфари та спадкова провидиця Катерина ще давно знали про рішення Байдена

Багато користувачів висміяли бажання людей дослухатися до астрологів, містиків та інших "гуру", які нібито можуть передбачити майбутнє.

Режим гарісознавців активовано / Допис із телеграм-каналу "Гоні мемаси"

Зірки щось знають / Пост з акаунта @horobchyksofia у соцмережі Х

У мережі сміються над довколаполітичними пророцтвами / Пост з акаунта @permacrisiss у соцмережі Х

Хто буде балотуватися замість Байдена: версія соцмереж

Одна з користувачок вирішила поіронізувати над диванними політиками, які донедавна не цікавилися постатю Гарріс, але тепер є експертами. Для цього вона використала фото співачки Камалії і обіграла співзвучність імен.

Камалія – наша відповідь Дональду! / Пост з акаунта @iamulyshhh у соцмережі Х

Про ще одних диванних експертів нагадав телеграм-канал "Мемаграм". Там використали відоме фото дітей, які "обговорюють" політику.

Одразу три експерти-міжнародники готові пояснити нам ситуацію / Допис із телеграм-каналу "Мемаграм"

Байден шукає наступника / Допис із телеграм-каналу "Мемаграм"

Біографію Камали Гарріс можна прочитати тут.