На что Украина сможет "обменять" непризнание россии спонсором терроризма

Байден заявляет, что не считает россию страной-спонсором терроризма. С одной стороны, логика есть: с террористами переговоры не ведут. А они рано или поздно будут.

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С другой стороны, логики нет: если россией руководит "убийца" (и Байден это сказал публично), то разница с "террористом" не так уж велика.

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Но, справедливости ради, нужно определить, что не титулы и статусы в этот момент самые необходимые для Украины (для себя мы знаем, как называть россию), а количество и качество доставленного Штатами оружия.

Поэтому, думаю, мы очень охотно можем обменять этот "российский статус" на новые поставки Himars, Atacms, "Свитчблейдов", "Рапторов" и, в конце концов, несколько десятков F-16 и F-18.

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Такое решение заставит США ограничить иностранную помощь и снизить экспорт и продажу оборонных товаров.

Кроме того, американцам придется ввести контроль за экспортом товаров двойного назначения.

Напомним, на вопрос, стоит ли закрепить за Россией такой статус, Байден коротко ответил: "Нет".

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