Байден ответил, приедет ли в Украину в ближайшее время
20 апреля 2022 , 08:55Читати новину українською
Источник:CNN
Ряд мировых лидеров приезжали в Киевскую область, чтобы воочию увидеть то, что российская армия сделала с городами и селами. В то же время Джо Байден пока не планирует визит в Украину.
Президент США сказал, что он не знает, когда приедет в Украину. Это он сообщил журналистам 19 апреля.
К теме США готовят еще один пакет помощи Украине на 800 миллионов долларов
Ответ такой: я не знаю (когда поеду в Украину – 24 канал). Я был в Украине много раз, но недавно там не был,
– подчеркнул Байден.
В Белом доме отметили, что поездку не планируют. Однако, если она все-таки будет, то никаких деталей, по соображениям безопасности, не будут сообщать.
Это может вас заинтересовать – Байден пообещал Зеленскому мощное оружие: видео