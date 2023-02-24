Украина никогда не станет триумфом для России, никогда, – Байден в годовщину великой войны

В течение всего года Украина продолжает противостоять полномасштабной российской агрессии. И, как отмечает Джо Байден, наше государство никогда не станет триумфом для России.

Президент США почтил годовщину полномасштабного вторжения. Своими словами он решил еще раз напомнить России, что ее планы никогда не удастся воплотить в жизнь.

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Украина не будет достижением России

Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия ворвалась в Украину. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не уничтожит любовь народа к свободе. Жестокость никогда не подавит свободу свободных. И Украина никогда не будет триумфом России. Никогда,

– подчеркнул Джо Байден.

Американский президент подчеркнул, что Украина через год полномасштабного вторжения остается свободной и независимой. Он добавил, что украинские бойцы отвоевали свою землю – от Херсона до Харькова. И что на более чем половине территорий, оккупированных с начала 24 февраля 2022 года, снова "гордо развевается украинский флаг".

Россия уже проиграла войну

На этом подчеркнул советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что за год Украина не позволила России воплотить в жизнь одну из своих основных целей. Речь идет о захвате Киева.

Цели России в этой войне заключались в том, чтобы стереть Украину с лица земли. Захватить столицу и уничтожить Украину, поглотив ее в состав России. Они не смогли этого сделать, и они не в состоянии сделать это, пока мы идем вперед,

– сказал Салливан.

Отметим, что США продолжают оказывать Украине военную помощь. 24 февраля объявили о передаче еще одного пакета вооружения. Его общая сумма – 2 миллиарда долларов.

Что входит в пакет помощи