Президент США вшанував роковини повномасштабного вторгнення. Своїми словами він вирішив вкотре нагадати Росії, що її плани ніколи не вдасться втілити в життя.
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Україна не буде здобутком Росії
Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вдерлася в Україну. Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не знищить любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не придушить волю вільних. І Україна ніколи не буде тріумфом Росії. Ніколи,
– підкреслив Джо Байден.
Американський президент підкреслив, що Україна через рік повномасштабного вторгнення залишається вільною та незалежною. Він додав, що українські бійці відвоювали свою землю – від Херсона до Харкова. І що на понад половині територій, окупованих від початку 24 лютого 2022 року, знову "гордо майорить український прапор".
Росія вже програла війну
На цьому наголосив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван. Він підкреслив, що за рік Україна не дозволила Росії втілити у життя одну зі своїх основних цілей. Мовиться про захоплення Києва.
Цілі Росії в цій війні полягали в тому, щоб стерти Україну з лиця землі. Захопити столицю і знищити Україну, поглинувши її до складу Росії. Вони не змогли цього зробити, і вони не в змозі зробити це, поки ми йдемо вперед,
– сказав Салліван.
Зауважимо, що США продовжують надавати Україні військову допомогу. 24 лютого оголосили про передачу чергового пакета озброєння. Його загальна сума – 2 мільярди доларів.
Що входить до пакета допомоги
- додаткові боєприпаси до систем HIMARS;
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів;
- боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
- дрони CyberLux K8 UAS, Switchblade 600 UAS, Altius-600 UAS, Jump 20 UAS;
- засоби для виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби;
- обладнання для розмінування;
- обладнання для підтримки безпечного зв'язку;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.