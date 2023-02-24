Президент США вшанував роковини повномасштабного вторгнення. Своїми словами він вирішив вкотре нагадати Росії, що її плани ніколи не вдасться втілити в життя.

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Україна не буде здобутком Росії

Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вдерлася в Україну. Диктатор, який прагне відновити імперію, ніколи не знищить любов народу до свободи. Жорстокість ніколи не придушить волю вільних. І Україна ніколи не буде тріумфом Росії. Ніколи,

– підкреслив Джо Байден.

Американський президент підкреслив, що Україна через рік повномасштабного вторгнення залишається вільною та незалежною. Він додав, що українські бійці відвоювали свою землю – від Херсона до Харкова. І що на понад половині територій, окупованих від початку 24 лютого 2022 року, знову "гордо майорить український прапор".

Росія вже програла війну

На цьому наголосив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван. Він підкреслив, що за рік Україна не дозволила Росії втілити у життя одну зі своїх основних цілей. Мовиться про захоплення Києва.

Цілі Росії в цій війні полягали в тому, щоб стерти Україну з лиця землі. Захопити столицю і знищити Україну, поглинувши її до складу Росії. Вони не змогли цього зробити, і вони не в змозі зробити це, поки ми йдемо вперед,

– сказав Салліван.

Зауважимо, що США продовжують надавати Україні військову допомогу. 24 лютого оголосили про передачу чергового пакета озброєння. Його загальна сума – 2 мільярди доларів.

Що входить до пакета допомоги