Политики обсудили состояние конфликта, прогресс Израиля в борьбе с боевиками ХАМАС. Также акцент на дипломатических усилиях региональных правительств и США.
Кстати США отговорили Израиль от наземной операции в Секторе Газа, – СМИ
Байден призвал к деэскалации
Байден передал премьер-министру, что ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня.
Заметим, Израиль часто общается с США относительно конфликта стран. Тель-Авив был готов начать наземную операцию в секторе Газа, но помешала администрация Байдена.
США настаивали, чтобы крупномасштабных боевых действий не было.
Конфликт между Израилем и Палестиной
- В Восточном Иерусалиме в начале мая продолжались масштабные беспорядки между палестинцами и израильскими правоохранителями.
- Все из-за решения суда о выселении палестинских семей.
- ХАМАС начал обстреливать Израиль, Тель-Авив наносил удары.
- Уже есть более чем 2 сотни погибших и более 6 тысяч раненых.