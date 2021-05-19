По словам главы израильского правительства, действия ЦАХАЛа откинули палестинских боевиков "на десяток лет назад". По Сектору Газа пытаются наносить "неожиданные удары".
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Все дипломатические усилия – пока безуспешны
Сейчас никакие дипломатические усилия прекратить эскалацию конфликта не завершились успешно. Франция в координации с Египтом и Иорданией подала проект резолюции о прекращении конфликта в Совбез ООН.
Актуально Израиль заявил о ликвидации более 150 террористов в Секторе Газа
США отговорили Израиль от наземной операции
Отметим, по информации СМИ, Тель-Авив мог начать наземную операцию против палестинцев. Однако от этого Биньямина Нетаньяху отговорила администрация президента США.