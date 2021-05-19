За словами глави ізраїльського уряду, дії ЦАХАЛу відкинули палестинських бойовиків "на десяток років назад". По Сектору Газа намагаються завдавати "несподівані удари".
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Усі дипломатичні зусилля – наразі безуспішні
Наразі жодні дипломатичні зусилля припинити ескалацію конфлікту не завершились успішно. Франція у координації з Єгиптом та Йорданією подала проєкт резолюції щодо припинення конфлікту до Радбезу ООН.
Актуально Ізраїль заявив про ліквідацію понад 150 терористів у Секторі Гази
США відмовили Ізраїль від наземної операції
Зазначимо, за інформацією ЗМІ, Тель-Авів міг розпочати наземну операцію проти палестинців. Проте від цього Біньяміна Нетаньяху відмовила адміністрація президента США.