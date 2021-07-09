Об Украине ни слова: Байден поговорил по телефону с Путиным

Президент США Джо Байден 9 июля провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Говорили о кибератаках хакеров из России и предыдущем саммите США – Россия.

В частности, президенты "высоко оценили работу своих команд" после саммита, поскольку это привело к восстановлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Читайте также "Завербовал" Байдена, – Пионтковский о реакции Путина на предупреждения по Украине

Обсудили кибератаки

Байден затронул тему кибератак российских хакеров с использованием программ-вымогателей. Нападения коснулись США и других стран. Байден призвал Кремль принять меры, чтобы прекратить такую деятельность.

Американский президент подчеркнул, что США сделают все необходимое для защиты своих граждан перед лицом киберугроз.

Что известно о хакерских атаках на США

Недавно СМИ писали, что хакеры атаковали интернет-сеть Республиканской партии США. Злоумышленников связывают с Россией.

Хакеры Trickbot украли десятки миллионов долларов у американских компаний. Для этого использовали онлайн-вымогатели. В июне сообщили, что одна из главных участников преступной группы – 55-летняя россиянка.

Кроме того, российские хакеры могут быть причастны к нападению на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии, а также кибератакам на польских чиновников.

В Белом доме не отметили, говорили ли Байден с Путиным об Украине.