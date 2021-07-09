Об Украине ни слова: Байден поговорил по телефону с Путиным
Источник:Белый дом
Президент США Джо Байден 9 июля провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Говорили о кибератаках хакеров из России и предыдущем саммите США – Россия.
В частности, президенты "высоко оценили работу своих команд" после саммита, поскольку это привело к восстановлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
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Обсудили кибератаки
Байден затронул тему кибератак российских хакеров с использованием программ-вымогателей. Нападения коснулись США и других стран. Байден призвал Кремль принять меры, чтобы прекратить такую деятельность.
Американский президент подчеркнул, что США сделают все необходимое для защиты своих граждан перед лицом киберугроз.Обратите внимание!
Что известно о хакерских атаках на США
- Недавно СМИ писали, что хакеры атаковали интернет-сеть Республиканской партии США. Злоумышленников связывают с Россией.
- Хакеры Trickbot украли десятки миллионов долларов у американских компаний. Для этого использовали онлайн-вымогатели. В июне сообщили, что одна из главных участников преступной группы – 55-летняя россиянка.
- Кроме того, российские хакеры могут быть причастны к нападению на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии, а также кибератакам на польских чиновников.