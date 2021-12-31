Байден поговорит с Зеленским 2 января, – Белый дом
Источник:твитер Владимира Зеленского
Джо Байден поговорит с Владимиром Зеленским. Телефонный разговор состоится 2 января 2022 года.
Соответствующую информацию обнародовал Президент Украины. Об этом стало известно 31 декабря.
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Джо Байден и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор
Представитель Белого дома сказал, что Джо Байден еще раз подтвердит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины, обсудит с Зеленским войска России на границе страны и подготовку будущих дипломатических контактов с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию,
– говорится в сообщении.
Перед этим журналистка Associated Press Дарлен Сюпервиль написала в твиттере, что представитель Белого дома сказал:
- Джо Байден еще раз подтвердит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины;
- обсудит с Зеленским войска России на границе страны;
- подготовку к предстоящим дипломатическим контактам с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию.
Кстати, высокопоставленный чиновник Совета по национальной безопасности Соединенных Штатов еще ранее заявлял, что Джо Байден поговорит с Владимиром Зеленским.
В частности 29 декабря еще говорилось, что нет точной даты звонка. Однако чиновник объяснял: "Мы находимся в моменте кризиса, несмотря на скопление войск России, и чтобы адресовать эту проблему и найти путь деэскалации, понадобится высокий уровень взаимодействия".
Коротко о предварительных переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского
- Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 9 декабря. Тогда лидеры стран общались через два дня после видеоконференции главы Штатов с президентом России Владимиром Путиным.
- Тогда Андрей Ермак заявил, что Джо Байден подтвердил оказание необходимой помощи от США Украине для усиления обороноспособности. Кроме того, США говорили, что готовы ввести жесткие санкции против России в случае полномасштабного вторжения.
- Разговор состоялся на фоне обострения ситуации Россией. Речь идет о скоплении войск России вокруг территории Украины. В частности речь идет о более 100 тысячах российских военных.
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