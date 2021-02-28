Открытое письмо к Конгрессу США опубликовал президент страны Джозеф Байден 27 февраля. В нем говорится о мотивах применения американской военной силы в Сирии двумя сутками ранее.

Лейтмотив письма Байдена такой: Соединенные Штаты Америки вынуждены были нанести упреждающий удар по боевикам, которые планировали напасть на американских военных.

К теме Байден хотел показать, что не хуже Трампа, – эксперт об ударе США по Сирии

Байден: проиранские боевики планировали нападение на военных США

Президент США заявил, что поддерживаемые Ираном боевики "участвуют в постоянном планировании будущих атак".

​Поэтому по его указанию американские военные нанесли точечные удары по инфраструктуре боевиков на востоке Сирии.

По утверждению Байдена, именно оттуда нападали на американских и коалиционных военных в Ираке, "включая нападениее 15 февраля 2021 в Эрбиле" (тогда ранили 1 военнослужащего США и еще 4 человек).

В ответ я направил эту военную операцию для защиты нашего персонала и наших партнеров от этих нападений и будущих подобных нападений,

– подчеркнул Джо Байден.

И добавил, что США "всегда готовы к необходимым и сопоставим действиям для самообороны".

Даже на территории другого государства – где местное правительство "не желает или не способно помешать" деятельности незаконных вооруженных группировок.

Байден подчеркнул, что действовал в пределах конституционных прав президента США и норм Организации Объединенных Наций. Конгресс он поблагодарил за поддержку.

Коротко об атаке США на Сирию 25 февраля