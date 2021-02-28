Відкритий лист до Конгресу США опублікував президент країни Джозеф Байден 27 лютого. У ньому мовиться про мотиви застосування американської військової сили у Сирії двома добами раніше.

Лейтмотив листа Байдена такий: Сполучені Штати Америки змушені були завдати випереджувального удару по бойовиках, які планували напасти на американських військових.

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Байден: Проіранські бойовики планували напад на військових США

Президент США заявив, що підтримувані Іраном бойовики "беруть участь у постійному плануванні майбутніх атак".

Тож за його вказівкою американські військові завдали точкових ударів по інфраструктурі бойовиків на сході Сирії.

За твердженням Байдена, саме звідти нападали на американських і коаліційних військових в Іраку, "включно з нападом 15 лютого 2021 року в Ербілі" (тоді поранили 1 військовослужбовця США і ще 4 людей).

У відповідь я скерував цю військову операцію для захисту нашого персоналу і наших партнерів від цих нападів і майбутніх подібних нападів,

– наголосив Джо Байден.

І додав, що США "завжди готові до необхідних і співмірних дій задля самооборони".

Навіть на території іншої держави – де місцевий уряд "не бажає або не здатний перешкодити" діяльності незаконних збройних угруповань.

Байден наголосив, що діяв у межах конституційних прав президента США та норм Організації Об'єднаних Націй. Конгресу ж він подякував за підтримку.

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