Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что согласно социологии, 70% американцев сейчас против баллотирования Байдена в президенты. Из них 51% – демократы. Он отметил, что рейтинг поддержки действующего президента – 42% среди демократов, то есть шансы выдвигаться у него есть.

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Сильный ход

Давидюк отметил, что на победу Джозефа Байдена в президентских выборах будет однозначно влиять победа Украины в войне.

Если США и Запад помогут Украине сделать успешным контрнаступление и зафиксируют победу на бумаге, не давая России возможности в будущем переходить границу, это представит Байдена суперпобедителем,

– подчеркнул политолог.

Напротив, если он пойдет не выборы, не одержав победу в Украине, может удвоить поражение в Афганистане и ту ситуацию, которая там произошла.

И, разумеется, Байден может получить серьезное поле для критики и ударов, не только со стороны республиканцев, но и своих однопартийцев – демократов. Тем более что среди них есть кандидаты, которые хотели бы пойти на выборы,

– предположил Давидюк.

Выдвижение Бадена на второй срок президентства не превращает его в "хромую утку". Следующий год все равно все его будут слушать и уважать.

"Ведь если президент за год или полтора до выборов говорит, что не будет выдвигаться на следующий срок, то чтобы он не делал, его уже никто не будет слушать. Все будут ориентироваться на его преемника. Поэтому это сильный ход Байдена", - уверен политолог.

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Байден должен услышать Украину

Джозеф Байден – опытный политик, 50 лет занимающийся политической деятельностью. Такой человек не может не пойти на выборы, несколько десятилетий мечтая о такой должности. Он ее получил, так почему же он должен отказываться от второго срока президентства.

Для Украины важно осознать, чем для нас может быть полезен его поход в президенты. Понятно, что Байден готовится к войне с Китаем за Тайвань. Поэтому Украине нужно показать, что не закрыв вопросов российской агрессии и ядерных угроз, нельзя идти бороться с Китаем,

– заметил Давидюк.

По его мнению, тогда недобитая Россия станет партнером Китая, и они вместе пойдут против США

"Поэтому нужно, чтобы Байден услышал Украину и помог нам довести войну до победы. Только тогда мы получим безопасное будущее", - подчеркнул Николай Давидюк.

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