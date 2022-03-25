Байден в Польше посетил американских военных и попробовал с ними пиццу
25 марта 2022 , 18:16Читати новину українською
Источник:твиттер Jarrett Renshaw
Джо Байден 25 марта прибыл в Польшу. Там президент США посетил американских военных.
Вместе с военными Байден попробовал пиццу. Обнародованные фотографии свидетельствуют, что встреча прошла в дружеской атмосфере. Солдаты были рады встрече с президентом.
Заметьте Вместо России в G20 сейчас должна быть Украина, – Байден
Байден встретился с военными / Скриншот Joanna Kędzierska
Визит Байдена в Польшу продлится 2 дня. У президента США запланирована встреча с лидером Польши Анджеем Дудой. Также Байден собирается встретиться с беженцами из Украины.
Визит Байдена в Европу начался 24 марта.
К теме – Пресс-конференция Джо Байдена после саммита НАТО: смотрите видео