Байден в Польше посетил американских военных и попробовал с ними пиццу

Джо Байден 25 марта прибыл в Польшу. Там президент США посетил американских военных.

Вместе с военными Байден попробовал пиццу. Обнародованные фотографии свидетельствуют, что встреча прошла в дружеской атмосфере. Солдаты были рады встрече с президентом.

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Байден встретился с военными / Скриншот Joanna Kędzierska

Визит Байдена в Польшу продлится 2 дня. У президента США запланирована встреча с лидером Польши Анджеем Дудой. Также Байден собирается встретиться с беженцами из Украины.

Визит Байдена в Европу начался 24 марта.

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