Разом з військовими Байден скуштував піцу. Оприлюднені світлини свідчать, що зустріч минула у приязній атмосфері. Солдати були раді зустрічі з президентом.

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Під час зустрічі з американськими солдатами Байден загадав український народ. Президент США наголосив, що люди в Україні продемонстрували приклад мужність та показали світу: вони готові стояти до кінця.

Байден зізнався, що захоплюється мужністю не лише українських військових, але й цивільного населення. Зокрема, жінок та дітей.



Байден зустрівся з військовими / Скриншот Joanna Kędzierska

Візит Байдена до Польщі триватиме 2 дні. У президента США запланована зустріч з лідером Польщі Анджеєм Дудою. Також Байден збирається зустрітися з біженцями з України.

Загалом візит Байдена до Європи розпочався 24 березня.

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