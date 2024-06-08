Впрочем, долгожданного положительного решения относительно ракет от Германии пока нет, но на этот раз виноват не Шольц. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк.
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О чем Байден попросил Шольца
Западные СМИ назвали формулу коммуникации союзников, в частности США, с Украиной – "нет, нет, нет, возможно, да". Сейчас по ударам по российской территории Германия дошла до позывного решения, а по Taurus уже стоим в точке "возможно". То есть три "нет" Украина уже получила. Политолог предположил, что в следующем месяце, вероятно, по Taurus должно быть положительное решение.
Насколько я знаю, мой инсайт, то Джо Байден просил Шольца не давать нам ракеты. То есть это даже не решение Шольца. Я говорил с немецкими политиками, когда они были в Киеве, то они сказали, что электорально Шольцу это сложно сделать, но возможно. А потом от других друзей не из континентальной Европы узнал, что это решение Байдена,
– сказал Давидюк.
По его словам, эта формула коммуникации отражение нашего поведения. Например, по коррупции, которую мы обещаем побороть, но пока безрезультатно. Запад также играет с нами в эту игру.
Политолог также предположил, в чем логика просьбы Байдена не передавать Taurus, если Соединенные Штаты передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
"Вероятно, Байден боится эскалации на территории Европы и понимает, что Германия наименее готова к атаке, поэтому он пытается вести политику безопасности. У президента США страх. Холодная война из него не получается", – добавил Давидюк.
Больше о разрешении от Германии на удары по России
- Украина получила разрешение от Германии бить по территории России ее оружием, но с определенными ограничениями. Наносить удары можно лишь из Харьковской области, а максимальная зона поражения целей составляет не более 40 километров.
- Шольц заявил, что, согласно международному праву, Украина может защищаться от нападений на свою территорию, города и граждан.
- Он также считает, что применение ВСУ немецкого оружия для поражения целей на российской территории не приведет к эскалации. По его словам, это способ защиты.