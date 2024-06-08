Впрочем, долгожданного положительного решения относительно ракет от Германии пока нет, но на этот раз виноват не Шольц. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк.

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О чем Байден попросил Шольца

Западные СМИ назвали формулу коммуникации союзников, в частности США, с Украиной – "нет, нет, нет, возможно, да". Сейчас по ударам по российской территории Германия дошла до позывного решения, а по Taurus уже стоим в точке "возможно". То есть три "нет" Украина уже получила. Политолог предположил, что в следующем месяце, вероятно, по Taurus должно быть положительное решение.

Насколько я знаю, мой инсайт, то Джо Байден просил Шольца не давать нам ракеты. То есть это даже не решение Шольца. Я говорил с немецкими политиками, когда они были в Киеве, то они сказали, что электорально Шольцу это сложно сделать, но возможно. А потом от других друзей не из континентальной Европы узнал, что это решение Байдена,

– сказал Давидюк.

По его словам, эта формула коммуникации отражение нашего поведения. Например, по коррупции, которую мы обещаем побороть, но пока безрезультатно. Запад также играет с нами в эту игру.

Политолог также предположил, в чем логика просьбы Байдена не передавать Taurus, если Соединенные Штаты передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

"Вероятно, Байден боится эскалации на территории Европы и понимает, что Германия наименее готова к атаке, поэтому он пытается вести политику безопасности. У президента США страх. Холодная война из него не получается", – добавил Давидюк.

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