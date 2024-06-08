Втім, довгоочікуваного позитивного рішення щодо ракет від Німеччини поки немає, але цього разу винний не Шольц. Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Про що Байден попросив Шольца

Західні ЗМІ назвали формула комунікації союзників, зокрема США, з Україною – "ні, ні, ні, можливо, так". Зараз щодо ударів по російській території Німеччина дійшла до позивного рішення, а по Taurus вже стоїмо у точці "можливо". Тобто три "ні" Україна вже отримала. Політолог припустив, що наступного місяця, ймовірно, щодо Taurus має бути позитивне рішення.

Настільки я знаю, мій інсайт, то Джо Байден просив Шольца не давати нам ракети. Тобто це навіть не рішення Шольца. Я говорив з німецькими політиками, коли вони були у Києві, то вони сказали, що електорально Шольцу це складно зробити, але можливо. А потім від інших друзів не з континентальної Європи дізнався, що це рішення Байдена,

– мовив Давидюк.

За його словами, ця формула комунікації віддзеркалення нашої поведінки. Наприклад, щодо корупції, яку ми обіцяємо побороти, але поки безрезультатно. Захід також грає з нами у цю гру.

Політолог також припустив, у чому логіка прохання Байдена не передавати Taurus, якщо Сполучені Штати передають Україні далекобійні ракети ATACMS.

"Ймовірно, Байден боїться ескалації на території Європи й розуміє, що Німеччина найменш готова до атаки, тому він намагається вести безпекову політику. У президента США страх. Холодна війна з нього не виходить", – додав Давидюк.

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