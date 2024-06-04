Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що застосування Україною німецької зброї для ураження цілей на російській території не призведе до ескалації. За його словами, це спосіб захисту.

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Зняття обмеження було продумано

Шольц відзначив, що президент Сполучених Штатів Америки сказав, що мовиться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків.

За словами канцлера, рішення про зняття обмежень на застосування німецької зброї було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Берліну. Крім цього, він запевнив, що ніколи не дозволив би тиск в його бік з вимогою щодо ухвалення "неправильного рішення".

Шольц надіслав попередження Путіну