Шольц прокоментував можливість передачі Україні Taurus під час своєї промови в уряді.

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Шольц пом'якшив позицію щодо передачі Україні Taurus

Під час обговорення передачі Taurus Шольц, нарешті, не заперечив категорично таку можливість. Він лиш заявив, що несе відповідальність за те, щоб "кожна дитина, яка народилася сьогодні в Німеччині, не переживала війну у своїй країні".

Він також додав, що перед будь-якими рішеннями щодо Taurus Німеччині слід провести консультації зі своїми союзниками.

Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини,

– сказав Шольц.

Нагадаємо, що раніше канцлер дозволив бити німецькою зброєю по території Росії, хоч раніше запевняв, що цього не відбудеться.

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