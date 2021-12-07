Байден после разговора с Путиным будет говорить с лидерами Европы

Разговор Джо Байдена и Владимира Путина, основной темой которого была Украина, уже завершился. Теперь американский президент намерен пообщаться о его результатах с европейскими лидерами.

В Белом доме заявили, что президент США 7 декабря провел защищенный видеоразговор с главой Кремля. В центре переговоров была Украина.

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Детали разговора Байдена и Путина

Лидеры государств обсудили ряд тем в отношениях США и России. В частности, Байден выразил обеспокоенность российскими военными действиями на границе с Украиной.

Президент четко дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации,

– подчеркнули в Белом доме.

Американский лидер призвал российского к деэскалации и дипломатическому разрешению ситуации.

Кроме того, политики обсудили и региональные проблемы, а также вопросы кибербезопасности.

Байден будет говорить с лидерами Европы

После переговоров с Путиным Байден пообщается с европейскими лидерами:

французским президентом Эмманюэлем Макроном,

исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель,

премьер-министром Италии Марио Драги,

главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном.

Политики говорили и накануне – перед переговорами президентов США и России. Однако договорились и в дальнейшем поддерживать тесный контакт в вопросе усиления военного присутствия России вблизи украинских границ.

Видеопереговоры глав России и США: что известно

Общение Байдена и Путина проходило 7 декабря в формате видеосвязи. Разговор длился более 2 часов в закрытом формате. Пока неизвестно, о чем именно говорили президенты.

После переговоров с главой Кремля американский президент пообщается с Зеленским. В МИД заверили, что Украина непременно узнает об итогах разговора Байдена и Путина.

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