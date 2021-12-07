У Білому домі заявили, що президент США 7 грудня провів захищену відеорозмову з очільником Кремля. У центрі перемовин була Україна.

До теми Завершились перемовини Путіна та Байдена

Деталі розмови Байдена та Путіна

Лідери держав обговорити низку тем у відносинах США і Росії. Зокрема, Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною.

Президент чітко дав зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у випадку військової ескалації,

– наголосили у Білому домі.

Американський лідер закликав російського до деескалації та дипломатичного вирішення ситуації.

Крім того, політики обговорили й регіональні проблеми, а також питання кібербезпеки.

Байден говоритиме з лідерами Європи

Після перемовин з Путіним Байден поспілкується з європейськими лідерами:

французьким президентом Емманюелем Макроном,

виконувачкою обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель,

прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі,

главою уряду Великої Британії Борисом Джонсоном.

Політики розмовляли й напередодні – перед перемовинами президентів США та Росії. Однак домовилися й надалі підтримувати тісний контакт у питанні посилення військової присутності Росії поблизу українських кордонів.

Відеоперемовини глав Росії та США: що відомо

Спілкування Байдена та Путіна проходило 7 грудня у форматі відеозв'язку. Розмова тривала понад 2 години у закритому форматі. Наразі невідомо, про що саме говорили президенти.

Після перемовин з очільником Кремля американський президент поспілкується зі Зеленським. У МЗС запевнили, що Україна неодмінно дізнається про підсумки розмови Байдена та Путіна.

Цікаво: Як Байден міг домовлятися з Путіним: дивіться відео