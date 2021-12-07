У Білому домі заявили, що президент США 7 грудня провів захищену відеорозмову з очільником Кремля. У центрі перемовин була Україна.

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Деталі розмови Байдена та Путіна

Лідери держав обговорити низку тем у відносинах США і Росії. Зокрема, Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною.

Президент чітко дав зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у випадку військової ескалації,
– наголосили у Білому домі.

Американський лідер закликав російського до деескалації та дипломатичного вирішення ситуації.

Крім того, політики обговорили й регіональні проблеми, а також питання кібербезпеки.

Байден говоритиме з лідерами Європи

Після перемовин з Путіним Байден поспілкується з європейськими лідерами:

  • французьким президентом Емманюелем Макроном,
  • виконувачкою обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель,
  • прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі,
  • главою уряду Великої Британії Борисом Джонсоном.

Політики розмовляли й напередодні – перед перемовинами президентів США та Росії. Однак домовилися й надалі підтримувати тісний контакт у питанні посилення військової присутності Росії поблизу українських кордонів.

Відеоперемовини глав Росії та США: що відомо

  • Спілкування Байдена та Путіна проходило 7 грудня у форматі відеозв'язку. Розмова тривала понад 2 години у закритому форматі. Наразі невідомо, про що саме говорили президенти.
  • Після перемовин з очільником Кремля американський президент поспілкується зі Зеленським. У МЗС запевнили, що Україна неодмінно дізнається про підсумки розмови Байдена та Путіна.

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