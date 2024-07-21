Байден после выхода из президентской гонки назвал кандидатуру, которую "полностью поддерживает"

Президент США Джо Байден объявил, что он выходит из президентской гонки в выборах. В то же время американский глава назвал кандидатуру, которую поддерживает.

Речь идет о вице-президенте США Камале Харрис. Об этом Джо Байден написал в соцсети Х, ранее известной как твитер, передает 24 Канал.

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Байден поддержал кандидатуру Харрис в выборах

В своем посте в соцсети Х глава США обратился к своим коллегам-демократам, сказав, что он решил не принимать номинацию в качестве кандидата на президентские выборы в США, которые должны состояться в ноябре 2024 года, и сосредоточить всю свою энергию на своих обязанностях президента до конца своего срока.

Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принимал. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение того, чтобы Камала стала кандидатом от нашей партии в этом году,

– написал Байден.

Он также сказал демократам, что пришло время объединиться и победить Трампа. И призвал сделать это.

Интересно, что на кандидатуру Харрис уже отреагировал Дональд Трамп, который баллотируется от Республиканской партии. Экс-президент США заявил CNN, что победить Харрис на президентских выборах в США будет "гораздо легче, чем Байдена".

Ранее Джо Байден опубликовал в сети письмо, в котором он объявил, что не будет участвовать в выборах на пост президента США. Американский лидер отметил, что впоследствии в течение недели обратится к нации и подробнее расскажет о своем решении.